KNVB verschuift geen eredivisiewedstrijden in verband met Formule 1

ZANDVOORT - De KNVB gaat geen wedstrijden verplaatsen in verband met de Grand Prix op 3 mei in Zandvoort. Voetbalclubs hadden in september hiervoor een verzoek ingediend in verband met de verwachte drukte in Noord-Holland.

NH Nieuws

Alle wedstrijden in de 33e speelronde van de eredivisie beginnen gelijktijdig om 14.30 uur. De Formule 1 begint die dag veertig minuten later. Het probleem zou niet zo zeer zijn dat de race in Zandvoort te veel aandacht naar zich toe zou trekken. Vooral de verwachte drukte in de regio en provincie Noord-Holland kunnen problemen opleveren. Die dag neemt AZ het thuis op tegen FC Utrecht. Voor Ajax staat in Amsterdam een duel met VVV-Venlo op het programma.

Quote "We hebben ons vorig jaar in de vingers gesneden, dat willen we niet nog een keer doen" KNVB-competitieleider Heinrich Welling