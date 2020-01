163 Joodse Holocaust-slachtoffers uit Heemstede herdacht met Levenslichtmonument

HEEMSTEDE - In Heemstede zijn vandaag de 163 namen van de Joodse Holocaust-slachtoffers voorgelezen. Naast de namen, werden ook de leeftijden en de plaats van overlijden opgenoemd.

Een van de lezers van de namen is Paola Koningsveld. De herdenking doet haar veel. "Mijn oma Hendrika is vermoord in Auschwitz. Mijn moeder heeft de oorlog op wonderbaarlijke manier overleefd", vertelt ze.

"Het noemen van de namen geeft echt de afschuwelijk ramp weer die ons volk is overkomen", vult ze aan.