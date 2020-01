'Levenslicht' in Alkmaar onthuld: "Een steen is iets eeuwigs en zal nooit vergaan"

ALKMAAR -"Een steen is iets eeuwigs en zal nooit vergaan", stelt rabbijn Shmuel Spiero bij de onthulling van het Holocaust-monument op het Alkmaarse Canadaplein. Spiero legde samen met plaatsvervangend burgemeester Pieter Dijkman de eerste stenen van het tijdelijk monument 'Levenslicht'.

Het monument, gemaakt door Daan Roosegaarde, maakt deel uit van een landelijk project waaraan zo'n 170 Nederlandse gemeenten deelnemen vanwege de 'Viering van 75 jaar Vrijheid'. Het bestaat uit losse stenen, die zijn bewerkt met lichtgevende verf. Een steeds dovend licht laat deze als het ware ademen, leven.

Elke steen staat voor één van de 104.000 Holocaustslachtoffers en zijn verdeeld over de deelnemende gemeentes. In de regio doen ook Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Langedijk mee. Binnen de gemeente Alkmaar reist het monument nog naar Schermerhorn (vanaf 14 februari) en De Rijp (vanaf 1 maart). Uiteindelijk zullen de stenen een permanente plek krijg in Alkmaar.

Mediapartner Alkmaar Centraal was bij de onthulling aanwezig: