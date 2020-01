Holocaustmonument in Purmerends Museum ter herdenking Joodse slachtoffers

PURMEREND - Vanaf vandaag is het monument Levenslicht te zien in het Purmerends Museum. Met het monument wordt de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz herdacht. Ook in Purmerend woonden destijds enkele tientallen Joden, vijf daarvan werden gedeporteerd en vermoord in een concentratiekamp.

Slechts een heel klein gedeelte van de in totaal 104.000 stenen ligt in een zwarte schaal op de eerste verdieping van het Purmerends Museum. De stenen zijn onderdeel van het kunstwerk van Daan Roosegaarde. De cirkel met fluoriscerende stenen werd op 16 januari in Rotterdam onthuld.

Joden in Purmerend

Klaas Kwadijk heeft zich verdiept in de geschiedenis van de Joden in Purmerend. Ook zorgde hij ervoor dat er struikelstenen kwamen om de slachtoffers niet te vergeten. Voor woon- verpleeghuis Rusthoeve ligt zo'n struikelsteen. Jeannette Heigmans was een onderwijzeres uit Edam die op haar 62-jarige leeftijd in Rusthoeve kwam te wonen. "Dat was vlak voor de oorlog, zij was daarmee de enige joodse bewoonster", vertelt Klaas.

In de oorlog moest Heigmans zich laten registreren waarna ze in 1942 werd gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. "Het bestuur van Rusthoeve heeft niets gedaan om die verhuizing tegen te houden", vertelt Kwadijk. Waar ze in Amsterdam is gaan wonen, heeft Klaas niet kunnen achterhalen. Wel weet hij dat ze op 5 maart 1943 is vermoord in Sobibor.