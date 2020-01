Vreedzame Klimaatmars in Haarlem: in rubberboot naar het stadhuis

HAARLEM - Een stoet betogers loopt zaterdag 1 februari de eerste Klimaatmars van Haarlem. Het wordt een vreedzame mars, zegt organisator Extinction Rebellion. "We staan misschien bekend als extreem, maar we gaan geen straten blokkeren en niet het verkeer dwarsbomen. Het doel is een feestje met een boodschap. We gaan niemands zaterdag verpesten", zegt Emma Dijkstra namens de organisatie.

Inter Visual Studio / Robby Hiel

Extinction Rebellion kiest niet zomaar voor Haarlem als plek voor de mars. De gemeenteraad heeft vorig jaar de klimaatcrisis uitgeroepen. "We zijn nu een half jaar verder, maar wat heeft Haarlem gedaan om klimaatverandering tegen te gaan: Wij vinden: nog lang niet genoeg", staat in de flyer over de Klimaatmars. Rubberboot Met Milieudefensie en de jongerenclub Fridays for Future biedt de organisatie 1 februari een Haarlems klimaatmanifest aan aan burgemeester Jos Wienen. Haarlemse kinderen worden in een rubberboot van de Haarlemmerhout naar het stadhuis gereden. Die rubberboot door de straten staat symbool voor de mogelijke toekomst van een overstroomd Haarlem wanneer er niets aan het klimaat wordt gedaan, redeneert Extinction Rebellion. "Want de kinderen zijn de toekomst. Daar doen we het voor", zegt Emma. De organisatie roept op tot actie: "Het ijs stopt niet vanzelf met smelten."

Quote "We gaan niemands zaterdag verpesten met de Klimaatmars" Emma Dijkstra, Extinction Rebellion