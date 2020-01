Schagen is Tanja nooit vergeten: "Hopelijk komt er eindelijk rust"

SCHAGEN - Ook al is het ruim 26 jaar geleden dat Tanja Groen vermist raakte, de inwoners van Schagen zijn hun dorpsgenote nooit vergeten. Na de meest recente ontwikkelingen is ze vandaag weer het gesprek van de dag. "Het nieuws houdt levend", zegt een bewoner op straat.

De Limburgse politie doet al de hele dag onderzoek op een begraafplaats in Maastricht. Mogelijk is Tanja, op de avond van haar verdwijning in 1993, vermoord en in een al gedolven graf gelegd. Dat scenario wordt nu onderzocht.

Schagen leeft mee

"Iedereen hier weet wel wat er aan de hand is", aldus een Schagenees tegen NH Nieuws. "Je hebt het er ook nog regelmatig over. Het heeft Schagen nooit losgelaten."

De inwoners hopen dat er eindelijk meer duidelijkheid komt in de cold case. "Vooral voor Tanja's ouders. Want áls het haar lichaam is, dan is dat voor de ouders enorm prettig om te weten. Als ze weten wat er is gebeurd, hebben ze rust."

