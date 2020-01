Terugkerende verkeerschaos zorgt voor grote ergenis in de IJmond: 'Te vaak storing Velsertunnel'

BEVERWIJK - "Het was verschrikkelijk, het was écht verschrikkelijk." Dat is een veelgehoorde reactie van bedrijven en instanties in de regio IJmond op de enorme verkeerschaos gisteren tijdens de ochtend- en avondspits. Ondermeer een storing in de Velsertunnel veroorzaakte de grote opstopping op de A8, A9 en A22.

"De eerste auto's die richting de IJmond reden, liepen meteen vast. Er was weer iets aan de Velsertunnel, maar wat er precies aan de hand was werd niet meteen duidelijk. Onze chauffeurs hebben er toen al anderhalf uur over gedaan om op hun bestemming te komen, terwijl ze er normaal pak hem beet 30 minuten over doen", aldus Van der Valk. "Verschrikkelijk voor de hele planning van de ochtend en meteen een slecht begin van de dag."

Automobilisten die op weg naar hun werk waren, lijnbussen die de reizigers naar hun bestemming moesten brengen en volle vrachtwagens, iedereen stond gisteren al vroeg muurvast op de snelwegen in de regio. "Ja hoor, het is weer zover. De tunnel is weer dicht", werd er al snel getwitterd. En toen wisten ze nog niet wat ze 's avonds te wachten zou staan.

Een kilometerslange file in de ochtend zorgde ervoor dat het verkeer in de hele IJmond muurvast zat. Alle reizigers liepen uren vertraging op, stelt directeur van OV IJmond Ton van der Scheer, een organisatie die opkomt voor ondernemers in de regio.

En of de ochtend nog niet erg genoeg was, ging het aan het begin van de avondspits opnieuw mis . De Velsertunnel ging compleet dicht door een storing. Files op de snelwegen, en sluiproutes slibden dicht. De ANWB publiceerde een foto op Twitter waarop te zien was dat de wegegen in heel Beverwijk en omstreken rood gekleurd waren.

"De problematiek die rond de infrastructuur optreedt, werkt ontwrichtend voor het bedrijfsleven op dit soort dagen. Maar niet alleen in de IJmond liep het compleet vast. Ook verderop richting Haarlem en zelfs naar Alkmaar was er geen doorkomen aan", legt Van der Scheer uit die zelf urenlang vast stond. "Ik kwam te laat op een vergadering en had hem daardoor compleet gemist. Ik baalde als een stekker."

Niet elke dag staan er zulke lange files in de regio. Toch komt het volgens Johan Zwakman van Wijkplatform IJmuiden-Noord veel te vaak voor dat bewoners er uren over doen om naar hun werk en weer naar huis te reizen. "Het is geen uitzondering meer zo'n dag als gisteren. Het komt echt veel te vaak voor en er moet iets aan gebeuren."

Niet alleen particuliere vervoer had last van het fileleed, ook het openbaar vervoer in de regio liep compleet vast. Bussen van vervoerder Connexxion kwamen veel te laat aan of vielen zelfs helemaal uit. "Het komt vaker voor dat de Velsertunnel op slot gaat. Op dat moment rijden onze lijnbussen andere routes om de file te ontwijken. Maar zelfs die wegen waren compleet verstopt geraakt, waardoor ritten kwamen te vervallen. Dat is overmacht", aldus Renzo Hijman van Connexxion.

Voor taxi bedrijven is de schade enorm vertelt Henk van der Valk: "Stel je voor: veertien auto's die allemaal een paar uur extra schrijven, zonder dat ze klanten hebben weggebracht. Dat is schade voor ons. En we kunnen het ook niet doorrekenen naar de klant, wat ons nog meer schade oplevert. En wij zijn nog maar een mini-bedrijfje in de regio. Stel je voor wat grote bedrijven mislopen."

Bram Diepstraten van de gemeente Velsen is ook bepaald niet gelukkig met de chaos die gisteren is ontstaan. In een schriftelijke reactie laat hij weten: "Het is niet de eerste keer dat een dergelijk verkeersinfarct hier plaatsvindt door problemen in de Velsertunnel. De tunnel is kort geleden gerenoveerd. Ondanks dat komen de meeste verkeersinfarcten door een technisch mankement bij de tunnel. We hopen dat Rijkswaterstaat hier snel grip op krijgt."

Protocol

Volgens Diepstraten is de afspraak dat er een protocol in werking treedt als de tunnel langere tijd wordt afgesloten. Dit betekent onder meer dat de calamiteitenbogen opengaan. Die bleven nu dicht. "Waarom dat gisteren niet is gedaan, is mij nog niet bekend. Ik ga daarover in gesprek met Rijkswaterstaat, want een verkeersinfarct zoals gisteren, willen we in de toekomst graag voorkomen."