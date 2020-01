Wat was er aan de hand met de Velsertunnel? (Hij is weer open!)

VELSEN - De Velsertunnel is inmiddels open na een technische probleem dat uren duurde en dit leverde vanavond kilometers en uren file op. Vanmorgen was het ook al raak daar. Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat er precies gaande is, is niet duidelijk. Dat wordt nu onderzocht. "Er is een storing in de technische installatie, maar waar precies zoeken we nu uit", zegt Pieter Zoon van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws.

Update: de tunnel is inmiddels (om 21:45) weer vrijgegeven. De storing zat in een wegkantsysteem vóór de tunnel, waardoor de verkeerslichten op rood sprongen.

Rijkswaterstaat is eigenaar van de tunnel, die op dit moment in de richting van Beverwijk helemaal is afgesloten. "Doordat er een storing is in de installatie, is het niet veilig om door de tunnel te rijden. Als er dan namelijk een ongeluk gebeurt, kan je niet goed ingrijpen. Door die storing wordt er een signaal afgegeven naar de verkeerslichten en die staan dan ook op rood", aldus Zoon.

Over de oorzaak van de onbekende storing valt ook niets te zeggen en ook hoe lang de 'faal in het systeem' nog gaat duren, is compleet onduidelijk. "Het kan zo opgelost zijn, of nog uren duren."

Ochtendspits

Vanmorgen was er namelijk ook een storing en spoedreparatie aan de Velsertunnel. Maar dit staat hier totaal los van. "Toen was er een verrijdbare vangrail die niet goed terug op zijn plaats kwam. Hij was niet goed vergrendeld. Dit gebeurt allemaal automatisch."

Het verkeer wordt op dit moment omgeleid via onder meer de Wijkertunnel.

Zoon wil nog niet speculeren over of de eventuele storing ook de ochtendspits van morgen zal raken. "Zover kijken we nog niet vooruit. We zoeken op dit moment naarstig naar een oplossing. Het is echt een pechdag voor de tunnel."