Zwangere hond die nooit werd opgehaald na vakantie zoekt nieuwe familie

ZANDVOORT - De 7-jarige herdershond Jip dacht even lekker op vakantie te gaan in het hondenpension in Zandvoort, maar dat verliep even wat anders voor de viervoeter. Haar familie heeft het teefje namelijk in de steek gelaten en nooit meer opgehaald. De verzorgers van Dierentehuis Kennermerland zijn nu op zoek naar een nieuw huisje voor Jip.

Volgens dierenverzorgster Kirsten werd hij gebracht in een ander pension, maar werd Jip dus nooit meer opgehaald door de eigenaar die zei dat hij op vakantie ging. "Wij hebben hem toen in huis genomen. Helaas komt het regelmatig voor dat huisdiereigenaren op deze manier van hun viervoeter af proberen te komen. Erg triest", aldus Kirsten tegen NH Nieuws.

Zwanger

Om de situatie nog schrijnender te maken: Jip bleek ook nog eens drachtig te zijn toen ze werd 'gedumpt' in het pension. "Ze had eigenlijk op een roze of blauwe wolk moeten zitten, maar het werd voor haar een droevige tijd", aldus het tehuis. De hond heeft in het pension alle puppies moeten opvoeden. "Gelukkig haar baby's allemaal herplaatst, maar Jip heeft helaas nog geen huis gevonden."

Vriendelijk naar mensen

De dierenverzorgers vinden het nu tijd dat het dier, dat de afgelopen periode veel te verduren heeft gekregen, eindelijk weer een nieuw huisje krijgt met een "liefdevolle familie". "Naar mensen is ze een hele vriendelijke hond, maar met andere dieren kan ze niet zo goed omgaan", legt het tehuis uit op hun Facebookpagina.

Mensen die interesse hebben gekregen in Jip, kunnen contact opnemen met het Dierentehuis Kennemerland.

Langer probleem

De laatste tijd heeft NH Nieuws meerdere verhalen gemaakt over drukte bij dierenopvangen in Noord-Holland. Zo ook in Schagen, waar hondje Willie al zeker drie jaar in de opvang zit en nergens een plekje kan vinden. De dierenopvang kan alle drukte maar nauwelijks bijbenen.