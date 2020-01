Oproep voor baasje voor Willi nog zonder succes: "Maar we houden de moed er in"

TUITJENHORN - Alle inspanningen ten spijt: de vijfjarige Stafford-mix Willi heeft nog geen nieuw baasje gevonden. Hij zit al drie jaar in het dierenasiel in Tuitjenhorn.

Er hadden wel mensen interesse in het beestje, maar zij zagen er uiteindelijk toch vanaf hem te nemen. Ook zou vanmiddag iemand langskomen, maar dat ging niet door vanwege ziekte.

Toch geeft Lettie Stronk van het asiel het niet op: "We houden de moed er in."

Derde kerst

Willi vierde vorige maand zijn derde kerst in de dierenopvang. Vanuit Spanje werd hij met een vriendinnetje overgevlogen, want er was plek zat.

Nu zou er nooit plaats voor hem geweest zijn: de opvang is overvol. Zijn vriendinnetje heeft overigens al lang een nieuw baasje.

Stronk denkt dat het ras waar hij deels toe behoort, de oorzaak is dat hij niet wordt gekozen. "Veel mensen denken dat Staffords per definitie agressief zijn, maar Willi wil juist graag bij je op schoot knuffelen." Al wordt er niet ontkend dat Willie een eigenaar nodig heeft die tegen een stootje kan. Het dier houdt van stoeien, maar doet volgens Stronk geen vlieg kwaad.