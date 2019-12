Dierenasiel legt uit: waarom je niet 'zomaar' een huisdier kan adopteren

Heeft de dierenopvang een bepaald adoptiebeleid?

"Ja, wij zorgen ervoor dat mensen die bij ons een huisdier willen adopteren een voor hun geschikt dier krijgen. Daar hebben wij als ervaringsdeskundigen een bepaald beleid voor gemaakt om mensen te koppelen aan dieren die bij hun wensen passen en om te zorgen dat dieren die specifieke zorg nodig hebben die van hun nieuwe baasjes kunnen verwachten. De ene hond heeft een andere baas nodig, dan de andere hond. De één moet een tuin hebben, terwijl een kleine hond genoeg heeft aan een appartementje met alleen een balkon."

"En daarvoor moeten wij soms uitgebreid onderzoek doen naar de leef- en woonsituatie van de klant. Alles voor een goed huisje van de hond. Iedere dierenopvang hier in de regio heeft hetzelfde beleid en ik hoop eigenlijk dat heel Nederland dit doet."

In een reactie van iemand die Willi - de hond die al drie jaar bij de dierenopvang verzorgd wordt - wilde adopteren, vertelde zij dat haar het hemd van het lijf werd gevraagd. Klopt dit en wat voor een vragen worden er gesteld?

"Om een goed beeld te krijgen van wat voor een mensen we te maken hebben, zijn we genoodzaakt om de potentiële nieuwe baasjes soms het 'hemd van het lijf te vragen'. We willen weten in wat voor een huis je woont, wat voor een tuin je hebt, of er meerdere huisdieren zijn? We vragen soms zelfs wat voor een werk je doet, of je vaak thuis bent of niet. Mensen die fulltime werken komen gewoon moeilijk in aanmerking voor een hond. Je kan niet de hele dag van huis zijn, daar steken wij een stokje voor. Een hond of kat vergt namelijk veel tijd."

"In het geval van Willi: het is een ontzettend grote hond die heel energiek is. Wij hebben hem uitgebreid bestudeerd afgelopen jaren en weten wat voor een plek hij nodig heeft. Hij heeft een tuin nodig en niet alleen een huis met een klein balkon, zoals de vrouw die geïnteresseerd was in de adoptie van Willi. We zijn daar heel selectief in en plaatsen daarom honden niet zomaar bij mensen."