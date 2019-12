Zorgen door knellende regels bij dierenopvang De Paddestoel

DEN HELDER - Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder blijft gewoon open. Schrik is er wel na plotselinge de sluiting van de dierenopvang in Naarden. Bij een inval van de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit (NVWA) zijn daar alle medicijnen in beslag genomen.

Dierenopvangcentra staan onder grote druk. Ze mogen bepaalde medicijnen niet in huis hebben of toedienen zonder dat er een dierenarts bij aanwezig is. "Dat is een knelpunt. Het toedienen van medicijnen blijft lastig en gevoelig, maar we kunnen niet met elke koolmees of elke egel langs gaan bij de dierenarts. Dat wordt veel te duur. Gelukkig hebben we een goede regeling," vertelt beheerder Melanie Leijding van De Paddestoel.

Onder de loep

Afgelopen maand zijn alle dierenopvangcentra van Noord-Holland op gesprek geweest bij de provincie. "Daar worden onze problemen erkend en de provincie wil ons helpen. We doen ons best om zieke en gewonde dieren te helpen, maar het is wel duidelijk dat we ons werk weer eens goed onder de loep moeten nemen."