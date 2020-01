'Amateurschakers vormen het hart van Tata Chess Tournament'

Maar achter de fotografen nemen de komende twee weken meer dan tweeduizend amateurschakers plaats. Zo ook Arie Prins uit Papendracht. "Dit is genieten, plezier hebben met elkaar", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Ik verblijf de komende dagen in IJmuiden, omdat alle hotels in Wijk aan Zee en omgeving al vol zaten."

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg is in zijn nopjes met misschien wel het sterkste deelnemersveld als het gaat om de grootmeesters. "Maar in de kern gaat het om de groep amateurs ", vertelt hij. "Veel van deze mensen zijn met elkaar bevriend geraakt. Ze komen ieder jaar. Overdag gaan ze schaken en 's avonds drinken ze een biertje in het dorp."

Passie delen

"De passie delen met elkaar", vervolgt schaker Arie. "Ik zoek de spanning op. Ik kan er slecht tegen, maar ik zoek het wel op."

Het toernooi is gratis toegankelijk en duurt nog tot en met zondag 26 januari.