IJmond Amateurschakers kijken uit naar Tata Steel Chess: "Eén grote reünie"

WIJK AAN ZEE - In De Moriaan in Wijk aan Zee worden de borden neergelegd en de schaakstukken op hun plaats gezet. Zaterdag begint hier Tata Steel Chess, waarbij alle aandacht uitgaat naar kanonnen als Anish Giri en Magnus Carlsen. Er spelen echter ook honderden recreanten die zich de laatste dagen voor het toernooi In achterafzaaltjes, buurthuizen en wijkgebouwtjes voorbereiden.

NH Nieuws/Fred Segaar

Rob Buschman van schaakclub Santpoort is er zo één. Hij doet dit jaar voor de 36ste keer mee aan het toernooi en kijkt er naar uit. "Altijd een hoogtepuntje", zegt hij tijdens de clubavond in het Polderhuis in Velserbroek. "Vooral de verbroedering vind ik mooi. Met de andere schakers in je groep bouw je iets op. Ik ken de helft van al die mensen. Ja, het is een grote reünie."

Quote "Niets fijnen dan een mooi eindspel en dan nog winnen ook" Rob Buschman, schaker