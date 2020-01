Tata Steel Chess vandaag van start: Wijk aan Zee overspoeld met schaakhelden en -fans

WIJK AAN ZEE - Schaakfans opgelet: vanaf vandaag gaat de 82ste editie van het wereldberoemde Tata Steel Chess-toernooi in Wijk aan Zee van start. Net als voorgaande jaren komt ook dit jaar weer bijna de voltallige wereldtop naar het kustdorp.

'Wimbledon van het schaken'

Tata Steel Chess staat bij menig topschaker al maanden dik omlijnd in de agenda. Het toernooi wordt door kenners gezien als het mooiste schaaktoernooi in de wereld. Sommigen spreken zelfs van het 'Wimbledon van het schaken', verwijzend naar het legendarische tennistoernooi in Londen.