Deelnemers Tata Steel Chess Tournament 2020 bekend, Magnus Carlsen doet weer mee

WIJK AAN ZEE - De grootmeesters die meedoen aan het Tata Steel Chess Tournament zijn bekend. Zo doet huidig wereldkampioen Magnus Carlsen mee en is ook de Nederlandse Anish Giri aanwezig.

Het evenement is van 10 tot en met 26 januari 2020 in het Philips Stadion in Eindhoven. Het zal de 82e editie worden. Naast Carlsen en Giri doen er nog twee grootmeesters uit de top tien van de wereld mee: Fabiano Caruana (2) en Ian Nepomniachtchi (6). Anish Giri staat op dit moment op nummer vijf van de top tien.

Oud-wereldkampioen Viswanathan Anand (nu op de dertiende plaats in het wereldranglijst) en oud-winnaar Wesley So (12) zullen aanwezig zijn. Traditiegetrouw zullen de grootmeesters ook weer het land intrekken.

Alle speeldagen zijn gratis toegankelijk en ook live online te volgen.