Aftellen naar Tata Steel Chess begonnen, ondanks ontslagen bij staalreus

Nog maar een paar weken en dan staat Wijk aan Zee in het teken van de 82ste editie van het Tata Steel Chess Tournament. Het evenement wordt dit jaar enigzins overschaduwd door bezuinigingen bij de hoofdsponsor.

Gisteren werd de officieuze aftrap gegeven voor het toernooi tijdens een bijeenkomst met medewerkers in Wijk aan Zee. "Alles staat in de steigers om er een fantastische editie van te maken", vertelt Jeroen van den Berg, sinds jaar en dag directeur van het toernooi. Tata Steel Chess staat bij menig topschaker al maanden dik omlijnd in de agenda. Het toernooi wordt door kenners gezien als het mooiste schaaktoernooi in de wereld. Sommigen spreken zelfs van het 'Wimbledon van het schaken', verwijzend naar het legendarische tennistoernooi in Londen. Wereldtop binnenhalen Net als voorgaande jaren komt ook dit jaar weer bijna de voltallige wereldtop naar Wijk aan Zee. Om dit allemaal te regelen reist Van den Berg de hele wereld over. Zo was hij deze week nog in India, bij het schaaktoernooi van het moederbedrijf van Tata Steel. "Als je de wereldtop wilt vastleggen, werken persoonlijke gesprekken veel beter dan Whatsapp, e-mail of messenger", legt hij uit. "Je komt veel sneller tot overeenstemming."

NH/Edward Dekker

Van den Berg, die sinds 1984 werkt voor het hoogovenschaaktoernooi, is full-time bezig met het reilen en zeilen op de schaakvloer. Sommige schakers zijn inmiddels uitgegroeid tot wereldsterren, zoals de Noor Magnus Carlsen. De toernooidirecteur ziet het als zijn persoonlijke missie om de schakers zich thuis te laten voelen in het kustdorp. Betere hotelkamer "Er zijn ook allerlei spelers met speciale eisen. Zo was een deelnemer vorig jaar niet zo tevreden met zijn kamer, want hij had last van de wind. Dit jaar plaatsen we hem dus aan de zijkant. Een andere speler wilde een grotere tafel. Het zijn voor de buitenwacht misschien kleine details, maar ik wil dat de spelers het naar hun zin hebben."

Lees ook Play Sport Jeroen van den Berg is vergroeid met schaken in Wijk aan Zee

Niet alle bekende schakers willen op het toernooi komen, ondanks de grote status ervan. Zo vindt de Russische grootmeester Alexander Grischuk Wijk aan Zee te koud en te nat. "Persoonlijk heb ik uitstekend contact met hem. Als ik hem spreek kunnen we er ook wel om lachen. Maar hij houdt meer van de grote stad." Bezuinigingen Tata Steel en het schaaktoernooi zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Afgelopen week kreeg de staalreus nog een prijs voor het jarenlang sponsoren van het schaaktoernooi. De bezuinigingen bij Tata Steel en de hierbij behorende ontslaggolf ontlopen het schaaktoernooi dan ook niet. "Vooralsnog zijn we buiten schot gebleven, maar we zijn wel iets voorzichtiger dan in voorgaande jaren", zegt Van den Berg.

Quote "Op lange termijn zullen we zien wat er gaat gebeuren" Hans van den berg, directeur tata steel

Bij voorgaande edities ging het toernooi 'het land' in, waarbij wedstrijden op bijzondere locaties werden gespeeld. Dit jaar zou Tata Chess Toernooi naar twee van dat soort locaties gaan, maar dat wordt er maar één. Beginfase Of de komende jaren het toernooi in zijn huidige vorm kan blijven bestaan, is afhankelijk van de keuzes bij Tata Steel. Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden, heeft hierover nog geen goed nieuws. "Op lange termijn zullen we zien wat er gaat gebeuren, maar dit staat allemaal in de beginfase", zei hij vanmiddag tegen NH Nieuws bij de opening van een speciale Tata-winkel in Wijk aan Zee. "We kunnen daar nog niet veel informatie over geven."

NH Nieuws