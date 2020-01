Sport Alles bij het oude bij opening Tata Steel Chess: Carlsen de grote ster

Er verandert veel in de sport, maar bij Tata Steel Chess blijft alles hetzelfde. Op de vrijdag voor het toernooi klinkt de traditionele gong, is er de loting voor de grootmeestersgroep én is Magnus Carlsen de grote ster.

En de kans is groot dat hij, bijna even traditiegetrouw, waarschijnlijk ruim twee weken later gehuldigd wordt als toernooiwinnaar. Dat deed de Noor namelijk al zeven keer eerder. De wereldkampioen is ongenaakbaar in de schaaksport, die hij de laatste jaren dicteert. Het gebrek aan concurrentie vinden de insiders niet nadelig voor het schaken. Schaakcommentator Hans Böhm: "Zolang Carlsen blijft winnen met prachtig spel, zou ik niet weten waarom dat slecht is voor de sport. Nee, ik zie de behoefte aan vers bloed niet zo."

Quote Geen behoefte aan vers bloed zolang Carlsen zo goed blijft spelen schaakcommentator Hans Böhm

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg denkt er hetzelfde over. "Magnus heeft de sport iets extra's gegeven. Dankzij hem is het een beetje hip geworden. Hij steekt er bovenuit, maar dat heb je ook in andere sporten. Ik vind het geen bezwaar. Als Roger Federer Wimbledon wint, vind ik dat ook mooi."

Steef Hammerstein, commercieel directeur van Telstar en schaakliefhebber, hoopt dat Anish Giri Carlsen kan bedreigen. "Als er één is die het kan, is hij het. Ik zou dat heel heel mooi vinden." Giri zelf houdt zich op de vlakte: "Carlsen is niet mijn enige tegenstander dit toernooi. Ik focus me op mijn eigen spel." Het toernooi begint zaterdag en duurt tot en met 26 januari.