Anonieme advocaat Nabil B.: "Dit proces heeft grote consequenties voor de rest van mijn leven"

AMSTERDAM - De nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo houdt er ernstig rekening mee de rest van het leven persoonsbeveiliging nodig te hebben. Dat zegt de advocaat, die volledig anoniem wenst te blijven, vandaag in De Telegraaf.

De advocaat vertelt door B. te zijn gebeld met het verzoek om hem bij te staan. Na een ontmoeting werd besloten om ja te zeggen. Niet iedereen was daar blij mee. "Tja, er hebben wat discussies plaatsgevonden. Een secretaresse meent dan plotseling ook inspraak te hebben. De meeste mensen denken onder dit soort omstandigheden toch vooral aan zichzelf."

Arrestatie Taghi

In het Marengoproces is de onlangs in Dubai opgepakte topcrimineel Ridouan Taghi hoofdverdachte. "Met de arrestatie van Taghi is een slag gewonnen, maar nog niet de oorlog", zegt de advocaat, die voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis volstrekt anoniem optreedt in een strafproces. Dit om wraakacties uit de onderwereld tegen te gaan.

De advocaat haalt uit naar strafpleiter Inez Weski van Ridouan Taghi. "Ze zoekt alleen maar publiciteit en dient het belang van Taghi niet. Mijn cliënt zei: Weski zet mijn nieuwe advocaten voor het vuurpeloton."

Derk Wiersum opvolgen

De eerdere advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, werd in september in Amsterdam doodgeschoten. De nieuwe advocaat noemt het een eer het werk Wiersum voort te zetten : "Ik erger me aan mensen die hun mond vol hebben van de rechtsstaat maar wegduiken als die moet worden verdedigd."