Twee nieuwe, anonieme advocaten voor kroongetuige Nabil B.

AMSTERDAM - Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo tegen een groep van zestien mannen rond hoofdverdachte Ridouan Taghi , heeft twee nieuwe advocaten.

Uit veiligheidsoverwegingen zullen de twee raadslieden Nabil B. anoniem bijstaan, meldt NRC.

Het is volstrekt uniek dat andere procespartijen - rechters, officieren van justitie en mede-advocaten - niet op de hoogte zijn van de identiteit van deze advocaten.

Identiteit gecheckt

Dat hun identiteit wordt afgeschermd, gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de twee raadslieden. De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft besloten de twee advocaten daarin te steunen en heeft hun identiteit gecheckt.

Op 23 december heeft de orde in een brief aan de rechter-commissaris bevestigd dat de twee raadslieden van B. ingeschreven zijn als advocaat. Daarmee is gewaarborgd dat Nabil B. door twee nieuwe advocaten kan worden bijgestaan.