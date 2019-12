Meest gezochte crimineel van Nederland Ridouan Taghi aangehouden in Dubai

De Dubai Police heeft in Dubai de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) in een woning aangehouden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden.

Ridouan Taghi werd internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Voor informatie die zou zorgen voor de aanhouding van Ridouan Taghi was vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.

Om 18.00 volgt er in Driebergen een persconferentie waarin meer informatie wordt gegeven.

Justitie ziet Taghi als opdrachtgever van zeker tien moorden. Ook wordt Taghi gelinkt aan de moord op advocaat Derk Wiersum in september. Wiersum stond Nabil B. bij die optrad als kroongetuige tegen Taghi. Hij wilde belastende informatie over hem delen in ruil voor strafvermindering.

Uitlevering

Er werd al langer vermoed dat Taghi zich in Dubai bevond, omdat zijn vrouw en zes kinderen daar wonen. Ook werd gedacht dat hij zich misschien verschool in Iran. Volgens lokale media zou Taghi het land in zijn gekomen met een vals identiteitsbewijs.

Door het landelijk parket van het OM wordt aan Dubai de uitlevering gevraagd van Ridouan Taghi. De procedure hierover zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen.