Ridouan Taghi uitgeleverd aan Nederland en overgebracht naar gevangenis

Taghi was de meest gezochte crimineel van Nederland en werd eerder deze week aangehouden in Dubai. Op verzoek van Dubai is hij vannacht opgehaald door de Nederlandse politie. Die heeft Taghi overgebracht naar de beveiligde gevangenis Ebi in Vught.

Het landelijk parket van het OM had Dubai om de uitlevering van Taghi gevraagd. Verwacht werd dat die procedure enige tijd in beslag zou nemen. Omdat Dubai Taghi als ongewenst vreemdeling het land heeft uitgezet, is dat proces in een stroomversnelling gekomen.

Opdrachtgever moorden

Justitie ziet Taghi als opdrachtgever van zeker tien moorden. Ook wordt Taghi gelinkt aan de moord op advocaat Derk Wiersum in september. Wiersum stond Nabil B. bij die optrad als kroongetuige tegen Taghi. Hij wilde belastende informatie over hem delen in ruil voor strafvermindering.