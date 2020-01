Deze coach heeft de gouden tip tegen je januari-dip: "Hahaha"

AMSTERDAM - De januari-dip verzachten met lachen: dat kan! Maarten Vos is lachcoach en weet precies hoe we de eerste maand van 2020 een beetje blij door kunnen komen. "Een dag niet gelachen is..."

Volgens de Amsterdammer is het geen verrassing dat veel mensen zich juist nu depressief voelen. Tegen NH Nieuws zegt hij: "Het is natuurlijk de maand ná de feestmaand en dan worden de kerstbomen opgeruimd. Het is winter en vroeg donker, vaak somber weer. Daar word je niet bepaald vrolijk van." De meest deprimerende dag van het jaar, 'blue monday', valt niet voor niets op 20 januari.

Endorfine

Om het humeur op te poetsen, is lachen goed, volgens Vos: "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Als je gaat lachen, komt je buik in beweging. En dan maak je endorfine aan. Endorfine is een stof waardoor je je beter gaat voelen."

