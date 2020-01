Hoorn viert hele jaar 75 jaar vrijheid: "We moeten het verhaal voortdurend vertellen"

HOORN - Een theaterroute, concerten en vrijheidsmaaltijden. Op allerlei manieren besteedt de stad Hoorn dit jaar aandacht aan 75 jaar vrijheid. Om de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden, komt het Comité 40-45 in Hoorn ieder jaar met nieuwe initiatieven. Voorzitter Eddy Boom is blij met dit themajaar: "We moeten het verhaal voortdurend vertellen."

Eddy is zelf in de oorlog geboren. "Mijn ouders vertelden er altijd over", vertelt hij als hij met onze verslaggever door de stad loopt langs de oorlogsmonumenten. Op veel plekken in het centrum zijn monumenten te vinden die ons herinneren aan de aangrijpende oorlogsverhalen.

"Maar de mensen die de oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt, raken we kwijt", vertelt hij verder. "En dan krijgen we een probleem, want het wordt steeds meer een geschiedverhaal."

Het verhaal, elk jaar in een nieuw jasje

Daarom pleit Eddy ervoor dat het verhaal van 75 jaar geleden op allerlei manieren en vormen en aan alle lagen van de maatschappij wordt verteld. "We voegen elk jaar iets nieuws toe aan de manier waarop wij de oorlog herdenken en vrijheid vieren. Dat is de kracht om het levend te houden."



Daarnaast gaat het comité veel langs op basisscholen. "Ik ervaar op scholen, dat als we de verhalen vertellen, dat kinderen nog steeds met bewondering kijken naar wat mensen hebben gedaan in het verzet en hoe ze voor de vrijheid vochten."



Het hele jaar door zijn er activiteiten rondom 75 jaar vrijheid. Er is een speciale werkgroep opgericht van inwoners die zich daarvoor hard maakt. Een overzicht van alle activiteiten kun je zien op de website vrijheidinhoorn.nl