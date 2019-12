NH Nieuws viert 75 jaar vrijheid met speciaal platform

Naast oorlogshandelingen zijn dit dus ook verhalen over alledaagse dingen, over hoop en vrees en over de manier waarop mensen zich tijdens de oorlogsjaren staande hielden. Al deze berichten, foto’s, reportages en documentaires zijn nu verzameld en terug te vinden via het landelijke platform.

Duizenden verhalen

Er kan gezocht worden per provincie en ook nationaal op onderwerp of trefwoord. Inmiddels zijn er al duizenden verhalen en andere informatiebronnen terug te vinden.

Het platform is ontstaan in samenwerking met het Vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Benieuwd naar de verhalen? Bekijk het platform hier.