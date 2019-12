Alkmaar 75 jaar terug: razzia 'volkomen mislukt' voor Duitsers

ALKMAAR - Na een reeks razzia's in Apeldoorn, Haarlem en Delft, waren de Alkmaarders voorbereid op de mogelijke komst van de Duitse soldaten. Toch was het die ochtend vroeg een onaangename verrassing toen bleek dat ze de stad volledig omsingeld hadden.

De site 75 Jaar Bevrijding van de NOS staat vandaag stil bij deze gebeurtenis met een nieuw nieuwsbericht vanuit toen beschreven. Wij plaatsen het in een bewerkte versie door.

In brievenbussen werden pamfletten verspreid met een oproep voor de arbeidsinzet: om 9.00 uur moesten alle mannen tussen de 17 en 40 jaar bij de voordeur met voorgeschreven uitrusting klaarstaan.

Alkmaar was voorbereid

In totaal lukte het de Duitsers om nog geen 600 man weg te voeren. Bij razzia's in Den Haag en Rotterdam lag het aantal slachtoffers rond de 13.000 en ruim 50.000 man. Nieuwsbulletin Strijd sprak van een 'volkomen mislukking' voor de Duitsers.

De Alkmaarders wisten dat de Duitsers in andere dorpen en steden duizenden mannen hadden opgepakt. Ook de familie Beemster was voorbereid. Meneer Beemster meldde zich die ochtend namelijk niet vrijwillig, maar bij de huiszoeking had mevrouw Beemster ook geen idee waar haar man zich had verstopt. Pas toen de Duitsers het huis weer hadden verlaten, kwam mevrouw Beemster erachter waar hij zat.

"Toen het gevaarlijk werd, heeft hij zich verstopt boven op de oven die niet meer gebruikt werd, we hadden immers geen kolen. De oven zit heel hoog en er is maar weinig ruimte tussen het plafond en de bovenkant van de oven." Toch wist meneer Beemster ertussen te kruipen en is hij niet opgepakt.

Werken in Duitsland

De mensen die mee werden genomen door de razzia's kwamen niet alleen meer terecht bij de IJssellinie, maar werden ook rechtstreeks naar Duistland meegenomen. Aan de IJssellinie moesten ze verdedigingswerken aanleggen en in Duitsland gingen ze aan het werk in de oorlogsindustrie.

Door de opmars van de geallieerden maakte de Duitsers zich zorgen om het gevaar dat de weerbare Nederlandse mannen konden betekenen. Vermoedelijk is dit de reden voor de transporten van Nederlandse mannen naar Duitsland, waar zij hun krachten konden omzetten in arbeid voor de Duitsers.