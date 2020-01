Nieuwjaarsduik 2020: met deze tips wordt 'ie dragelijk!

EGMOND AAN ZEE - Een nieuw jaar is begonnen: 2020. En dat betekent ook weer een jaarlijkse nieuwjaarsduik. Het is een koude dag om het water in te springen, maar zoals de organisator van de duik in Egmond aan Zee zegt: "Een mooie dag om fris het nieuwe jaar in te gaan."

Pieter Toepoel

Volgens onze weerman Jan Visser komt de temperatuur vanmiddag niet boven de vier graden uit. "Het is een koude bedoeling vandaag", aldus Visser. Verder blijft het wat nevelig en bewolkt en staat er weinig wind. De zon komt er verder niet aan te pas. Neem je een nieuwjaarsduik in zee, dan is het water erg fris: 7 graden Celsius.



Vanwege de koude en kille dag, raadt de organisatie van de Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee aan om op onderkoeling te letten. "Kleed je op het laatste moment uit en houd je schoenen aan tijdens de duik in het water", aldus Hidde van der Pol, een van de organisatoren. Ook is het goed om uit het water gelijk je af te drogen en droge kleding en schoenen zo snel mogelijk weer aan te trekken. Verder zegt Hidde: "Geniet van de dag en van het moment!" Nog een paar tips: Zet een muts op je hoofd. Of dat nu een eigen muts is of die van een bekend worstenmerk, hij helpt je lichaam warm te houden. Via je hoofd verlies je namelijk de meeste warmte.

Leg je kleren op een plek waar je ze makkelijk kunt terugvinden. Niets zo vervelend als je koud en nat bent en je kleding niet kunt vinden.

Heb je je kleding gevonden, kleed je dan niet meteen helemaal dik aan. Laat je lichaam langzaam wennen aan de overgang van koud naar warm. Ook in dit geval geldt: laagjes werken het best.

Duik alleen als je fit bent. Heb je een kater, griepje of hartklachten, dan kun je beter langs de kant blijven kijken. Vanaf 14.00 uur kunnen de deelnemers aan de Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee het water in.

Waar nog meer duiken? Naast de Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee zijn er meerdere plekken in onze provincie waar je het water in kunt plonsen voor een frisse start van het jaar. Zo kun je vanmiddag om 14.00 uur ook terecht in Wijk aan Zee en in Zandvoort. De laatstgenoemde is de oudste nieuwjaarsduik van Nederland. Kijk hieronder naar een reportage over de oudste nieuwjaarsduik in Zandvoort.

NH Nieuws