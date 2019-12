Het is zover: vuurwerk is te koop! "Lekker met mijn vrienden afsteken"

KROMMENIE - Honderden tieners ruilden vandaag hun zakgeld met alle plezier in voor kilo's aan vuurwerk.

De officiële verkoop is namelijk van start gegaan. Zo ook bij de Vuurwerkgigant aan de Vlietsend in Krommenie. "Tienduizenden kilo's gaan er over de toonbank."

Gekkenhuis

"We zijn om zeven uur begonnen. De winkel staat helemaal vol", constateert vuurwerkverkoper Raymond Erken enthousiast. "Het is een gekkenhuis, ongelooflijk!"

