Trotse Badr Hari bedankt Verhoeven voor sportiviteit

"Jullie waren geweldig", doelde hij op zijn vele supporters gisteravond in het uitverkochte GelreDome. "Ik kan niet beschrijven wat ik voelde toen ik de ring in kwam in deze waanzinnige sfeer. Het was uniek en ik ben zo trots dat jullie achter mij staan. Ik wil ook Rico Verhoeven bedanken voor zijn voorbeeldige sportiviteit na mijn blessure."

Huilend staken

Hari moest in Arnhem in de derde ronde van het wereldtitelgevecht tegen Verhoeven huilend van de pijn de strijd staken. Hij raakte geblesseerd bij het uitvoeren van een hoge traptechniek. Hari verliet op een brancard geëmotioneerd de arena, maar niet voordat hij uitgebreid was getroost door Verhoeven. Wat Hari precies mankeert, is nog niet bekend.