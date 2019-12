Badr Hari geeft geblesseerd op in titanengevecht met Rico Verhoeven

ARNHEM - Het titanengevecht is beslist: Badr Hari heeft met een blessure moeten opgeven tegen Rico Verhoeven. De Amsterdamse kickbokser kwam goed uit de startblokken, maar moest in de derde ronde stoppen door een beenblessure. Zo eindigde de wedstrijd in een enorme anticlimax.

ANP/Koen van Weel

Drie jaar geleden namen de rivalen het ook tegen elkaar op in Oberhausen. Verhoeven won toen na een armblessure van Hari. Nu zat een volgepakt GelreDome klaar voor het gevecht. In wat op voorhand 'het gevecht van de eeuw' werd genoemd begon Hari sterk en plaatste in de eerste ronde een rake stoot op de kin van Verhoeven. Hijzelf ging ook even naar de grond na een trap van Verhoeven, maar de jury vond dat Hari de eerste ronde won.

ANP/Koen van Weel

Hari geeft op Verhoeven kwam terug in de tweede ronde en won die ook. In de derde ronde deelde Hari een hoge draaitrap uit, maar verstapte zich en gleed uit. Opstaan lukte niet meer; hij moest opgeven. Voor dat moment stond de Amsterdammer nog voor op punten. Daarnaast had Verhoeven al twee keer acht tellen gekregen. Daarmee kende de wedstrijd een dramatisch einde. Hari ging huilend van de pijn op een brancard het stadion uit.

Pro Shots/Michael Bulder

Verhoeven reageerde na afloop bij Veronica: "Ik wens Badr alle beterschap. Laten we het nog een keer doen."