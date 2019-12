Blessure aan enkelband voor Badr Hari, geen botbreuken

Dat laat zijn coach Mike Passenier weten aan De Telegraaf. De Amsterdamse bokser nam het gisteravond op tegen Rico Verhoeven in wat 'de wedstrijd van de eeuw' werd genoemd. In de derde ronde was het echter plots afgelopen. Hari bleef na een hoge trap vloekend en tierend op de grond zitten en moest opgeven, waardoor Verhoeven de wedstrijd won.

Ziekenhuis

Vannacht bezocht Badr Hari met zijn coach direct het ziekenhuis. "Onderaan die enkel zat zeg maar een soort gat, met daarboven een flinke zwelling. Daarom dachten ze dat die spier was afgescheurd en dat die naar boven was geschoten, maar dat konden ze niet zien."

Ongelukkig terecht

Ook gaat Passenier nog even in op het moment van de blessure, waar in eerste instantie niet veel aan de hand leek. "Badr maakte een draaitrap en kwam daarna ongelukkig terecht. Hij viel raar, als het ware met zijn gehele gewicht op één been. En toen knakte-ie er doorheen."

Na het ziekenhuisbezoek besloot Hari ook nog even een bezoekje te brengen aan een Rotterdamse nachtclub. Met z'n voeten keurig omhoog, dat wel.