Twee Alkmaarders opgepakt voor diefstal uit politieauto waarbij agent schoten loste

ALKMAAR - Er zijn twee mannen van 18 en 21 jaar aangehouden voor een diefstal uit een politieauto in Alkmaar drie weken geleden. Wijkagent Bas Wijnen, die het duo betrapte, voelde zich tijdens een achtervolging genoodzaakt om te schieten.

De twee jongens werden op 4 december in de Duivelandstraat door Wijnen op heterdaad betrapt toen ze de poging tot diefstal deden. In de daaropvolgende worsteling werd geprobeerd om zijn vuurwapen af te pakken. Daar wisten ze niet in te slagen. Toen ze op de vlucht sloegen, loste de agent een schot.