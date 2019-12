Slapeloze nachten voor Alkmaarse wijkagent na schieten op autorovers: "Steun doet me goed"

ALKMAAR - De politieauto waar vorige week woensdag werd ingebroken door twee jongens, was van de Alkmaarse wijkagent van De Mare Bas Wijnen. Hij betrapte de dieven, er ontstond een worsteling en Wijnen loste schoten. "De steun die ik krijg doet me goed, want ik herbeleefde alles 's nachts", zegt hij tegen NH Nieuws.

Inter Visual Studio / Twitter Bas Wijnen

Wijnen liep op 4 december een rondje door zijn wijk, rondom het gelijknamige winkelcentrum. Toen hij terugkwam, zag 'ie twee jongens die aan het inbreken waren in zijn auto. Hij rende erop af, waarna er een worsteling tussen de drie ontstond. De wijkagent schoot vervolgens - getuigen meldden aan NH Nieuws dat hij zijn wapen meerdere keren gebruikte. Er loopt op dit moment een onderzoek naar het handelen van Alkmaarse wijkagent. Wijnen: "Mijn handelen wordt getoetst. Ik vind het goed dat dit zo zorgvuldig gebeurt."

De gebeurtenis is hem niet bepaald in de koude kleren gaan zitten. "Het gaat goed, maar ik had wel een aantal slapeloze nachten, waarin ik alles herbeleefde", vertelt hij openhartig. "Ik merk ook dat ik op straat extra alert ben voor personen met bepaalde kleding, of mensen die ineens beginnen te rennen." Bloemen en kaarten Hij ontving sinds die woensdag 4 december, toen hij ook rake klappen kreeg van de jongens, verschillende attente gebaren, zoals een bos bloemen en kaartjes. Hij schreef bij een foto op Twitter: "Winkeliers, wijkbewoners, collega's, volgers, partners; bedankt voor alle steun en onvoorwaardelijk vertrouwen in mij na 't incident van vorige week woensdag." De bloemen komen van een grote supermarktketen in zijn wijk.

Het is sowieso een heftige periode geweest voor de agent, die sinds 2015 werkzaam is in Alkmaar-Noord en sinds 2005 bij de politie. Afgelopen 13 november werd de 48-jarige Carla Rodrigues in de wijk van Wijnen neergeschoten door een politieagent. Ze liep met wapens over straat en maakte auto's kapot. Rodrigues overleed diezelfde middag aan haar verwondingen. Buurtbewoners van 't Rak lieten tijdens een speciaal georganiseerde wijkbijeenkomst weten het onder meer de wijkagent (Wijnen dus) kwalijk te nemen dat er niet eerder stappen waren ondernomen voor de verwarde vrouw. Wijnen postte toen een openhartig bericht. "Carla, het spijt mij dat ik hulp voor jou niet sneller voor elkaar kreeg. Als wijkagent kende ik je al jaren; een lieve, goed verzorgde vrouw, waar het de laatste tijd niet goed mee ging. Ik zal je missen bij het spreekuur wijkagent."