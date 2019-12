Getuige: 'Agent in Alkmaar schoot meerdere keren na diefstal uit politieauto'

ALKMAAR - Volgens getuige Sander Nortan schoot de Alkmaarse agent, die gistermiddag werd beroofd en mishandeld door twee jonge dieven, meerdere keren met zijn dienstwapen. "Belachelijk, ik liep daar met mijn 9-jarige kind."

Gistermiddag rond 13.00 uur deed een politieagent lopend een rondje in De Mare. Toen hij terugkwam, betrapte hij twee jongens: ze probeerden in te breken in zijn politieauto. De achterruit van de auto was ingegooid. Toen de jongens de agent zagen, gingen ze fysiek de confrontatie aan, waarbij de agent mishandeld werd. Tijdens de daaropvolgende worsteling probeerden de dieven het dienstwapen te pakken. Dat mislukte en de jongens gingen ervandoor. Vervolgens zou de agent hebben geschoten. 'Agent schoot meerdere keren' Het is nog niet duidelijk of dit één of meerdere schoten waren. Dit wordt nog onderzocht, maar voor Sander, die vlakbij was, is het duidelijk: "Hij schoot tussen de vier en zeven keer. En meerdere malen gericht op de jongens."

Quote "In mijn ogen heeft de agent in de wilde weg geschoten" sander nortan, ooggetuige schietincident

De Alkmaarder liep met zijn dochter over straat. "De jongens renden op mij af. Ik liep in het verlengde van de vuurlinie, zeg maar. Ik hoorde de kogels voorbij vliegen. Eerst dacht ik dat het vuurwerk was, totdat ik de agent sprak." Schieten uit frustratie Volgens Sander vertelde de agent dat de jongens geprobeerd hadden om hem te overmeesteren toen hij ze wilde arresteren, en dat ze zijn dienstwapen wilden afpakken. "En dat dat niet gelukt was, dus dat hij daarom had geschoten." Belachelijk, zo vindt Sander. "Ik ben daar super boos over. Zo'n agent trekt puur uit frustratie zijn wapen. Zo van: ik kan ze niet de baas zijn. In mijn ogen heeft 'ie daarna in de wilde weg geschoten. Want er is ook een kogelgat en een kogel gevonden bij een woning." NH Nieuws sprak met Jaap Geluk, die de vermoedelijke politiekogel in zijn muur kreeg:

NH Nieuws

Dat het een waarschuwingsschot zou zijn geweest, klopt volgens Sander dus niet. "Wat die jongens hebben gedaan mag absoluut niet, maar dat hoef je niet op die manier af te reageren. Het waren kleine mannetjes." Onderzoek De politie laat aan NH Nieuws weten dat het onderzoek nog in volle gang is. De betrokken agent is vanmiddag verhoord. De twee jongens zijn nog niet gepakt.