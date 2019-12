Twee tieners beroven en mishandelen politie in Alkmaar, agent lost schot

ALKMAAR - Twee jongens die vanmiddag in Alkmaar op heterdaad werden betrapt op diefstal uit een politieauto, hebben in de daaropvolgende worsteling met een agent geprobeerd zijn vuurwapen af te pakken. Toen ze op de vlucht sloegen, loste de agent een schot.

Of de agent gericht heeft geschoten, of een waarschuwingsschot (in de lucht) heeft gelost, is nog niet bekend. "Dat zal uit een gesprek met de betreffende collega moeten blijken", aldus de politiewoordvoerder Menno Hartenberg tegen NH Nieuws.

De twee verdachten sloegen rond 13:15 toe in de Duivelandstraat in Alkmaarse wijk De Mare, vlakbij het gelijknamige winkelcentrum. Terwijl de betreffende wijkagent in de wijk bezig was, verschafte het duo zich toegang tot zijn dienstwagen. Toen de agent weer bij z'n auto kwam, gingen de twee fysiek de confrontatie met hem aan.