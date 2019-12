Alkmaarder Jaap (77) kreeg vermoedelijk politiekogel in zijn muur: "Leek net vuurwerk"

ALKMAAR - De worsteling tussen de agent en twee voortvluchtige jongens die een politieauto leegroofden, is in de Alkmaarse woonwijk De Mare niet onopgemerkt gebleven. Jaap Geluk (77) heeft zelfs fysiek bewijs in zijn muur in de tuin: "Dit is een kogelgat en op de grond ligt de kogel!"

Vanmiddag rond 13.00 uur deed een politieagent lopend een rondje in De Mare. Toen hij terugkwam, betrapte hij twee jongens: ze probeerden in te breken in zijn politieauto. De achterruit van de auto was ingegooid. Toen de jongens de agent zagen, gingen ze fysiek de confrontatie aan, waarbij de agent flinke klappen kreeg. Tijdens de daaropvolgende worsteling schoot de agent. Het is nog niet duidelijk of dit één of meerdere schoten waren. Dit wordt onderzocht.

Jaap Geluk en zijn vrouw hoorden in ieder geval drie harde schoten, terwijl ze rustig aan hun eettafel zaten. "Het leek net vuurwerk!", zegt de Alkmaarder tegen NH Nieuws.

Quote "10 centimeter naar links en ik had de kogel teruggekopt!" JAAP GELUK, buurtbewoner schietpartij

"Tegelijk zag ik opspattend cement." En Jaap opende de achterdeur om een kijkje te nemen. Hij zag een gat in zijn gevel en op de grond een kogel. Vermoedelijk is de politiekogel dwars door de heg van Jaap en zijn vrouw gegaan. "De politie komt zo bij ons langs om ons te ondervragen en te kijken of het schot gericht is geweest." Het was best even schrikken voor het Alkmaarse stel. "Nu gaat het wel weer, maar je denkt toch: jeetje. Het had ook verkeerd af kunnen lopen. Tien centimeter naar links en ik had de kogel zo teruggekopt!" Bekijk hier het hele interview met Jaap Geluk:

