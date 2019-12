Heerhugowaardse gouden handbalsters worden maandag gehuldigd in eigen stad

HEERHUGOWAARD - Handbalsters Bo van Wetering en Delaila Amega worden maandag gehuldigd in hun gemeente Heerhugowaard. Ze worden in het zonnetje gezet, omdat ze afgelopen zondag in Japan wereldkampioen werden met hun team.

In Tokio wonnen de Nederlandse handbalsters in een onwijs spannende wedstrijd van Spanje en werden daarmee de beste van de wereld.

Afgelopen woensdag kreeg het team daarom ook de prijs Sportploeg van het Jaar op het jaarlijkse Sportgala.

Begonnen bij Tornado

Bo en Delaila zijn hun handbalcarrière begonnen bij de Heerhugowaardse handbalvereniging Tornado. Maandag 23 december om 13.00 uur worden ze gehuldigd in het gemeentehuis.

De gemeente laat weten: "Met het behalen van de wereldtitel hebben zij fantastisch gepresteerd en daardoor het Nederlandse vrouwenhandbal mondiaal op de kaart gezet. Door hun inzet en prestaties zijn zij een inspiratiebron voor de opgroeiende generatie handballers, (inter)nationaal en lokaal, aldus de motivering van het gemeentebestuur voor de onderscheiding.

De huldiging in het gemeentehuis is georganiseerd in overleg met hun oude club Tornado. Tess Wester, de derde international in het Nederlands team en begonnen bij Hugo Girls uit Heerhugowaard, kan op 23 december niet aanwezig zijn.

Volendam

Debbie Bont uit Volendam werd gisteren gehuldigd. De speciale huldiging vond plaats bij handbalvereniging Kras, waar het succesverhaal voor Debbie vroeger is begonnen. Uit handen van de burgemeester Lieke Sievers kreeg de gouden handbalster een bos bloemen.