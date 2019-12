De droom is voorbij: ODIN'59 verliest bekerduel met 4-0 van Vitesse

ARNHEM - De Heemskerkse voetbalclub ODIN'59 is er niet in geslaagd te stunten in de beker. In het Gelredome werd er van eredivisionist Vitesse met 4-0 verloren.

Maar na de eerste goede periode ging het snel bergafwaarts met de Heemskerkers. In de 24ste minuut opende Thomas Buitink van Vitesse de score en niet veel later volgden de 2-0 en 3-0. Vlak voor het einde van de rust prikten de Arnhemmers er nog een vierde bij. ODIN'59 ging met een 4-0 achterstand de kleedkamer in.

Tot echt grote kansen kwam het niet, maar de hoop werd steeds groter voor een stunt, ook bij de mensen op de tribune. "We waren zo trots dat we mee konden voetballen", legt ODIN-fan Barry van Dijk uit aan NH Nieuws.

"Heel erg zonde dat het ineens zo rap ging", vertelt Barry die de bui toen al zag hangen. "De sfeer op de tribune sloeg om en het werd stilletjes. Het zou heel moeilijk worden om hier nog te winnen."

Gelaten tweede helft

Aan het begin van de tweede helft kabbelde de wedstrijd een beetje voort. Het geloof bij ODIN was weg en ook op de tribune hadden ze er geen vertrouwen meer in. "Maar dat is natuurlijk logisch. Je speelt tegen een Eredivisieclub. Die gaan echt niks meer weggeven", aldus Barry.

Trots

Toch hebben de Heemskerkers de wedstrijd met opgeheven hoofd uitgespeeld. "In het laatste half uur kwamen er toch nog een paar kansen. Er ging er geen één in, maar je moet dan ook een beetje geluk hebben. Dat was niet aan onze zijde vanavond", aldus Barry die apetrots is op zijn club. Het bleef uiteindelijk 4-0 voor Vitesse en die gaan een ronde door.

Inmiddels zitten de supporters weer in de bus richting de provincie. De sfeer is gelaten, maar ook fier. "Het was leuk geweest als we weer konden stunten, maar het zat er niet in na die eerste helft."