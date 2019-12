Spanning stijgt bij Heemskerkers in Arnhem: eerste supporters ODIN'59 in het stadion

ARNHEM - De bekerwedstrijd tussen Vitesse en de Heemskerkse amateurclub ODIN'59 staat op het punt van beginnen. Vier bussen vol met feestvierende supporters zitten inmiddels in het GerleDome klaar om hun 'clubbie' naar een overwinning aan te moedigen. "De sfeer in het uit-vak is in ieder geval top!"

Dat vertelt supporter van het eerste uur Barry van Dijk via de telefoon aan NH Nieuws. Op de achtergrond valt het gezang van de Heemskerkse supporters al flink te horen. "Bij ons is er nog geen spanning hoor. We zijn gewoon allemaal heel blij dat we hier mogen zijn", aldus de nu nog relaxte fan.

Vitesse beetje stil

Over de opkomst van de thuisploeg is hij niet te spreken. "Wij zijn met z'n alle feest aan het vieren, maar in de rest van het stadion valt het wat tegen. Ze zijn wat stilletjes", beschrijft hij de supporters van eredivisionist Vitesse, die op de achtste plaats in de hoogste competitie van Nederland staat.

Barry acht de kans dat ze kunnen stunten hoog in. "Als we het tot de 60ste minuut op 0-0 kunnen houden, dan kan er wel iets moois gebeuren."

Bekijk hieronder de opkomst van de spelers.