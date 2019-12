ODIN'59 onderweg naar het grote Vitesse: "Hopen op nieuwe bekerstunt"

HEEMSKERK - De spanning begint te stijgen in Heemskerk. De spelers van ODIN'59 zijn vanmiddag om 15.00 uur vertrokken naar het GelreDome in Arnhem. Ze maken zich op voor een bijzonder bekerduel tegen eredivisionist Vitesse.

Voor de spelers en trainersstaf is het opnieuw een buitenkansje om te genieten van een uniek bekerduel, gesteund door 600 supporters uit het dorp. "Vorig jaar tegen FC Emmen waren het er nog driehonderd, nu al het dubbele", zegt aanvaller Thom de Vries. "Het leeft ontzettend en dat is natuurlijk mooi om te zien."

Inmiddels zijn de supporters ook onderweg naar het GerleDome in Arnhem. Maar liefste vier bussen vol met feestvierende supporters moeten de Heemskerkse club naar een historische overwinning schreeuwen. Onze verslaggever was bij het vertrek van de bussen.

Vorig jaar wisten de Heemskerkers vriend en vijand te verbazen door FC Emmen met 1-3 over de knie te leggen. Trainer Anthony Correia hoopt stiekem op een nieuw huzarenstukje. "Er zitten altijd stunts in een bekerronde. Laten wij maar de grootste stunt zijn", aldus de oefenmeester.

Goede generale

ODIN ‘59 speelt in de derde divisie en doet het daar goed. De ploeg staat derde en heeft de afgelopen drie wedstrijden gewonnen. In de voorronde van de beker waren de Heemskerkers eerst te sterk voor Gemert (3-1). Daarna was er een verlenging voor nodig om Barendrecht (4-3) aan de kant te zetten. In de eerste ronde stuntte de ploeg door AFC te verslaan. In de reguliere speeltijd werd het 3-3, waarna penalty’s de beslissing brachten. "We hebben er hard voor moeten werken om hier te komen", zegt Correia dan ook.