Geen extra geld voor cao ziekenhuizen: tekort van 210 miljoen

Ook Zorgverzekeraars Nederland geeft 'vooralsnog' geen gehoor aan de oproep van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). "Wij zijn geen partij in het cao-akkoord, dat is een zaak tussen de bonden en werkgevers", zegt een woordvoerder.

Hoofdlijnenakkoord

De afspraken die in het hoofdlijnenakkoord zijn gemaakt met ziekenhuizen over de bijdrage van de overheid aan de salarissen blijven gewoon staan, laat het ministerie weten. "Met de hoofdlijnenakkoorden willen we de ziekenhuiszorg voor alle partijen betaalbaar houden."

Het tekort moet volgens de NVZ worden aangevuld door zorgverzekeraars en het ministerie. "Dat geld is er niet en moet ergens opgehaald worden. We moeten het samen oplossen, met zorgverzekeraars en de overheid. De cao is op het randje van verantwoord afgesloten", zegt een woordvoerder."