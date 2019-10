Personeel van Dijklander Ziekenhuis in Hoorn zingend in protest voor een betere CAO

HOORN - "We maken er wel een feestje van, maar het is een serieuze zaak", aldus een actievoerend personeelslid. In het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn werden vanmorgen uit volle borst actieliederen gezongen en sportieve workouts gedaan als onderdeel van de zondagsdienst die vandaag gehouden wordt.

Al 's morgens worden er in de hal verschillende stands opgebouwd en spandoeken opgehangen. In grote getallen verzamelen het actiecomité en de personeelsleden zich in de centrale hal.

"Het is hartverwarmend. Ik kreeg kippenvel van de passie en betrokkenheid. Dat zegt iets over dat mensen het zat zijn", aldus bestuurder Fred Seifert van FNV Zorg & Welzijn. In zijn speech aan het publiek benadrukt hij dat de acties niet alleen om meer loon draaien: "Het gaat over de mogelijkheden om dit vak van mensenwerk uit te kunnen oefenen. We willen meer tijd voor patiënten, de werkdruk moet omlaag en we willen graag nieuwe mensen in dienst nemen."

Vooralsnog hebben de vele acties nog niet tot een gewenst resultaat geleid voor het personeel en de vakbonden. "We zijn absoluut nog niet actie-moe", vertelt Roel Smit, voorzitter van het actiecomité van het Dijklander. "Er zijn duizenden mensen in de zorg die al zondagsdiensten hebben gedraaid. En als het nodig is komen we terug met een tweede ronde."

Directeur bestuurder Ymke Fokma roept vooral de bonden op om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. "Ik vind dat personeel hun stem mag laten horen, maar eigenlijk is het natuurlijk jammer dat het zo moet en dat patiënten er last van hebben." Zo'n 50 operaties konden vandaag niet doorgaan door de actie.

De zondagsdienst in het Dijklander is onderdeel van de estafette-actie: in zeventien ziekenhuizen worden zondagsdiensten gehouden.