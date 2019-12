Akkoord over nieuwe cao ziekenhuispersoneel na maanden van actie

Na maanden van onderhandelen en actievoeren ligt er dan eindelijk een akkoord over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. Vakbond FNV laat weten dat personeel in twee jaar tijd een loonsverhoging van acht procent krijgt.

Per 1 januari krijgt het procent er vijf procent bij, op 1 januari 2021 nog eens drie procent. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1200 euro. Bovendien gaan de salarissen voor leerlingen en stagiairs in de zorg omhoog en wordt de vergoeding voor onregelmatige werktijden hoger.

Eerste landelijke ziekenhuisstaking

Het akkoord volgt op maanden van actie. Zo werd er in Hoorn stevig gestaakt bij het Dijklander Ziekenhuis. "De staking moet een eyeopener zijn", vertelde anesthesiemedewerker Ilona toentertijd tegen NH Nieuws. "Het is natuurlijk een grootse actie, meer dan 100 locaties doen mee. Ik hoop dat er gezien wordt dat er iets veranderen moet."

Eind november legde in heel Nederland zo'n driekwart van de zorgmedewerkers in totaal 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra het werk neer. Het ging om de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit, waar zeker 150.000 mensen aan meededen.

Zwaar bevochten akkoord

De gesprekken over de nieuwe cao duurden tot diep in de nacht. Wel moet het akkoord nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. "De ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat voordat wij onze handtekening onder dit zwaar bevochten akkoord kunnen zetten", zegt FNV-onderhandelaar Elise Merlijn tegen mediapartner NOS.