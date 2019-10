Ziekenhuispersoneel opnieuw de barricade op voor betere cao

ALKMAAR - Ruim 15.000 medewerkers van de ziekenhuizen in Alkmaar, Den Helder, Sneek, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht en Woerden nemen volgende week het stokje over tijdens een estafette van ziekenhuisstakingen door het hele land. Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep wordt op dinsdag 15 oktober een zondagsdienst gedraaid. Dit betekent dat een aantal geplande operaties en afspraken niet doorgaat.

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal

De circa 4.000 medewerkers van de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder zijn dinsdag 15 oktober aan de beurt. Ze draaien dan 24 uur lang een zondagsdienst; de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen zijn die dag vanwege de cao-acties gesloten voor niet-spoedeisende zaken.

"We begrijpen dat dit voor de betreffende patiënten heel vervelend is", zo staat te lezen op de website van de Noorwest Ziekenhuisgroep. "In goed overleg met het actiecomité is besloten de geplande operaties van oncologiepatiënten en kinderen door te laten gaan. Er zijn ook afdelingen waar geen acties worden gevoerd en de afspraken door kunnen gaan. De acute zorg blijft gewaarborgd op deze dag."

Protestbijeenkomst

Om hun eisen kracht bij te zetten komen werknemers een aantal keer samen bij de ziekenhuizen voor een protestbijeenkomst. Ook zullen zij hun Raden van Bestuur vragen te tekenen voor steun in het conflict met de werkgeversvereniging, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De NVZ verspreidt inmiddels zelf een pamflet onder zorgmedewerkers met informatie over hun laatste bod. Volgens de zorgvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91 geeft dit een vertekend beeld. "De voorgestelde looptijd is 34 maanden, dat betekent circa 2,8% per jaar. De eenmalige 1.000 euro is bruto én naar rato van het dienstverband. En bovendien geldt de voorgestelde verhoging van de onregelmatigheidstoeslag maar voor ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers."

Bovendien hebben de werkgevers de verslechteringsvoorstellen vakkundig uit het pamflet gelaten, zeggen de vakbonden. Het schrappen van de bijdrage aan de ziektekostenvergoeding kost werknemers tussen 200 en 400 euro netto per jaar. Ook willen ze de loondoorbetaling bij ziekte verlagen. "Als je dus naar het hele plaatje kijkt, dan is het voorstel van de NVZ écht onvoldoende."

'Kat-en-muisspel'

"NVZ deed afgelopen week via de ziekenhuiswerkgevers een poging om de ondernemingsraden (OR) voor haar karretje te spannen en daarmee onderdeel te maken van het conflict aan de cao-tafel. En alsof het kat-en-muisspel nog niet compleet was, verzocht de NVZ deze week de vakbondsbesturen om hun cao-voorstel neutraal aan de leden voor te leggen", stellen de vakbonden. "We roepen de NVZ op om met onze cao-onderhandelaars terug te keren naar de onderhandelingstafel; dat is de enige juiste plek waar het overleg over een nieuwe cao kan plaatsvinden."