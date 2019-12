Uit huis gezet na coming-out: speciaal kerstconcert voor thuisloze lhbti-jongeren

Uit huis worden gezet omdat je uit de kast komt. Het overkomt volgens het COC jaarlijks tientallen jongeren. Naar schatting zijn er nu ongeveer 700 dak- en thuisloze lhbti-jongeren. Dat getal kan hoger liggen, want niet iedereen meldt zich aan bij een hulpinstantie. Vanavond organiseert onder meer het COC speciaal voor hen een kerstconcert in de Westerkerk in Amsterdam.

Dat meldt mediapartner NOS. Het concert wordt onder meer georganiseerd door het COC, omdat de organisatie vindt dat er meer aandacht moet komen voor het probleem. Er is weinig onderzoek naar gedaan, zegt Astrid Oosenburg, voorzitter van het COC. "Het onderzoek in Nederland richtte zich vooral op Amsterdam, maar als we kijken naar onderzoeken uit het buitenland, denken we dat er veel meer dan 700 jongeren geen thuis hebben."

Dubbel zwaar leven

Oosenburg noemt het leven van de jongeren "dubbel zwaar" omdat ze allereerst bezig zijn met hun eigen identiteit, en als ze erachter zijn wie ze zijn, komt er een slot op de deur. "Vaak komt dat door cultuurverschillen binnenshuis en helaas is ook religie daar een groot onderdeel van."

Gespecialiseerde opvanglocaties

Bij opvanglocaties kloppen geregeld jongeren aan en daarom wil Oosenburg dat er meer gespecialiseerde opvanglocaties komen. "Je zet een transgender meisje niet in een opvang voor jongens. Dat klinkt heel logisch maar daar moet wel naar gekeken worden. Ik pleit daarom voor meer opleidingen en bijscholing voor mensen die werken met dakloze jongeren."