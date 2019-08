D66 Amsterdam maakt zich zorgen om geweld tegen lhbti'ers tijdens Pride

AMSTERDAM - De Pride is normaal gesproken een feest waarbij mensen vieren dat ze mogen zijn wie ze zijn, maar voor sommigen eindigde de Pride-week in een grote teleurstelling. Meerdere mensen werden afgelopen week gediscrimineerd of zelfs aangevallen vanwege hun geaardheid. D66 in Amsterdam maakt zich zorgen om het aantal geweldsincidenten tegen lhbti'ers en stelt schriftelijke vragen aan het college.

"Het is pijnlijk te constateren dat er weinig stappen vooruit gezet lijken te worden en dat incidenten schering en inslag blijven", schrijft Jan-Bert Vroege van D66.

Incidenten met taxi's

Aanleiding voor de raadsvragen zijn de vele incidenten met taxichauffeurs de afgelopen tijd. Zondagavond werden twee mannen in een taxi in het gezicht gespuugd en uitgescholden, nadat zij elkaar een kus gaven op de achterbank. Dragqueens Jennifer Hopelezz en Lady Galore zijn ook al meerdere malen geweigerd door een chauffeur, benadrukt Vroege.

D66 wil nu weten of de verdachten van deze incidenten in beeld zijn en of zij eerder betrokken zijn geweest bij soortgelijke incidenten. Ook is de partij benieuwd wat werkgevers doen en welke sancties de overheid zou kunnen opleggen. In overleg met de raad wil de partij namelijk kijken hoe voorkomen kan worden dat chauffeurs die zich aan dit soort gedrag schuldig maken, als chauffeur blijven werken in de stad.

Ook wijst Vroege op een door de gemeenteraad aangenomen motie van D66 uit 2018. Daarin werd het college gevraagd om met een systeem te komen om misdragende taxichauffeurs te kunnen controleren. De partij wil een update over de actuele stand van zaken van het controlesysteem.

Discriminatiecampagne

Om het gemakkelijker te maken om discriminatie te melden en de meldingsbereidheid van slachtoffers te vergroten, heeft er een campagne plaatsgevonden. Er werd rondom de Pride reclame gemaakt voor de meldingsapp 'discriminatie.nu', maar in de ogen van D66 is dat een relatief beperkte campagne gebleven.

Vroege schrijft inzicht te willen krijgen in hoeveel mensen er daadwerkelijk zijn bereikt met deze campagne. Daarnaast vraagt de partij hoeveel gebruikers van de app er in Amsterdam zijn en of het aantal meldingen in 2019 per categorie in kaart kan worden gebracht.

Voorafgaand aan de Pride dit jaar deed ook het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) een oproep aan lhbti'ers om vaker melding te maken van discriminatie. Na afloop meldde het MDRA na vragen van AT5 dat er tijdens de Pride-week slechts vier incidenten waren gemeld.

Gemeenteboot Canal Parade

Het college heeft volgens Vroege in 2017 bovendien toegezegd dat slachtoffers van anti-lhbti geweld jaarlijks zouden worden uitgenodigd om mee te varen met de gemeenteboot tijdens de Canal Parade.

Desondanks heeft de fractie van D66 begrepen dat er dit jaar geen slachtoffers van anti-lhbti geweld aanwezig waren op de boot. De partij is benieuwd of dit klopt en wat de reden zou zijn dat er geen slachtoffers op de boot zaten. Ook willen ze weten waarom de gemeenteraad hier niet van op de hoogte is gesteld.

Overzicht incidenten

Behalve de incidenten waar taxi's bij betrokken waren, hebben er ook andere homofobe en discriminatoire incidenten rondom de Pride plaatsgevonden. D66 wil inzicht in het totaal van alle lhbti-fobe incidenten en aangiftes van dit soort delicten tijdens de Pride-week.

