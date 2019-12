Inwoners surveilleren nu maand door Pilotenbuurt: "Het lijkt succesvol"

BEVERWIJK - Voetje voor voetje lijkt de burgersurveillance BIJ in Beverwijk en Heemskerk na een maand zijn vruchten af te werpen. Na meer dan een jaar van mishandelingen, berovingen en intimidaties door een gewelddadige jeugdbende is het rustig te noemen in en rond de Pilotenbuurt.

Maar volgens Maarten Boeren, expert Zorg & Veiligheid bij de politie, is het nog te vroeg om het succes direct aan de burgersurveillance toe te schrijven. Wel is Boeren meer dan tevreden. "De ontwikkelingen zijn heel erg goed", vertelt hij aan NH Nieuws. "Er komen geen meldingen meer vanuit de wijken waar wordt gesurveilleerd. Van de mensen horen we terug dat ze zich ook veiliger voelen in de wijken waar ze wonen en dat is waar je het voor doet",aldus Boeren.

De vaders, moeders en toegewijde inwoners die ook donderdagavond hun ronde lopen, vertellen dat ze veel tevreden inwoners spreken. "Mensen durven weer over straat sinds we zichtbaar zijn", zegt de een. Een ander: "Ik hoorde dat er veel hangjeugd zorgt voor problemen, dus ik wil mijn steentje bijdragen om de rust weer te herstellen. En het lijkt succesvol." 'Dit geeft moed' Burgemeesters van Beverwijk en Heemskerk liepen donderdagavond een surveillance mee. "We steunen deze groep verantwoorde mensen", vertelt Martijn Smit van Beverwijk. "De overheid kan het niet altijd alleen doen. Deze mensen maken het verschil om ook tijdens deze koude avonden hun huis uit te gaan en er zelf iets aan te gaan doen. En dat geeft moed", aldus Smit.

De beide burgemeesters laten ook weten dat ze nog altijd hopen op meer politie op straat. Baltus: "Ik vind echt dat de wijkagenten te weinig in de wijken kunnen zijn. Dat is een grote zorg en ik hoop dat daar in de toekomst verbetering inkomt." De organisatie van de burgersurveillance krijgt eenmalig 500 euro uitgereikt voor onkosten. Ook mogen zij de wijkwinkel, een pand dat gehuurd wordt door de gemeente Beverwijk, gebruiken als 'thuishaven' voor de burgersurveillance.