Burgerwacht gaat in november van start: "Geweld moet stoppen"

BEVERWIJK - De burgerwacht in Beverwijk en Heemskerk gaat medio november van start. Zestien vrijwilligers hebben gisteravond tijdens een bijeenkomst op het politiebureau de eerste stappen gezet voor een nieuwe burgerwacht. Dit als antwoord op het vele straatgeweld van de laatste tijd.

Het gaat al maandenlang nergens anders meer over: de gewelddadige jeugdbende die de buurt in zijn greep houdt. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om negentien incidenten die gelinkt worden aan deze bende. Dat loopt uiteen van een tik op de neus tot ernstige mishandelingen.

De vrijwilligers van de burgerwacht willen met handhavers en de politie de rust herstellen, zo legt mede-initiatiefnemer Harry Anderies uit voor de camera. "Dit speelt inmiddels in Beverwijk, Heemskerk en zelfs Velsen-Noord. Dat kan gewoon niet en daar moet snel iets aan gaan gebeuren", aldus Anderies.

Ze moeten de ogen en oren worden van de politie, zo blijkt na de bijeenkomst. "Het probleem voor de politie is dat ze geen meldingen krijgen", vertelt vrijwilliger en vader van twee jonge kinderen, Timo Joosse. "We gaan met de politie in groepjes van twee, vier of zes personen door de buurten heen. Als we daar als burger lopen en we zien een heterdaad, dan heeft de politie meteen een juridische onderbouwing met getuigenverklaringen."

Geduld

Toch wordt ook het geduld van de vrijwilligers op de proef gesteld. Over twee weken volgt eerst nog een nieuwe bijeenkomst waarna ze pas de straat op kunnen met een agent of handhaver van de gemeente Beverwijk. "Ieder incident is er een te veel. Dus duurt het te lang? Ja, zeker."

NH Nieuws mocht niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Een woordvoerder van de politie laat weten in dit stadium nog geen vragen te willen beantwoorden over het project.

Aanmelden voor de burgerwacht kan via het e-mailadres van Harry Anderies: burgerparticipatie@harryroelofsen.com