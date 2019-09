Burgerwacht-initiatief na geweld in Heemskerk: "Het moet stoppen"

BEVERWIJK - Inwoners van Beverwijk en Heemskerk zijn een burgerwacht gestart om mensen te beschermen tegen een jeugdbende. De initiatiefnemer, die anoniem wil blijven, heeft het plan gelanceerd kort na de mishandeling van een jonge vrouw zaterdagnacht.

Zij kreeg rake klappen van vermoedelijk leden van de zogeheten pilotenbende, genoemd naar de wijk waar mishandelingen vooral plaatsvonden. Het slachtoffer is inmiddels aan de beterende hand.

Door de wijk lopen

"Als de gemeente niks doet en de politie niks onderneemt, moeten we zelf iets doen", zegt de initiatiefnemer. "Want dit geweld moet gewoon stoppen. Hoe ik het voor me zie? Gewoon met een groepje door de wijk gaan lopen en als we iets verdachts zien dit melden bij de politie."

Hij heeft goede ervaringen met deze aanpak vorig jaar in Heemskerk. Daar waren chauffeurs en inzittenden van stadsbussen enige tijd het doelwit van stenen gooiende jongeren. "Ik zegt niet dat het door ons komt, maar toen wij onze rondjes gingen lopen, gebeurde er niks meer."

Samenscholingsverbod

De mishandeling van de jonge vrouw zaterdag vond niet plaats in de Beverwijkse Pilotenbuurt, maar op het Europaplein, grondgebied van de gemeente Heemskerk. Volgens de Beverwijkse loco-burgemeester Serge Ferraro is daarmee aangetoond dat een samenscholingsverbod niet altijd werkt. "Je kunt wel een samenscholingsverbod voor een bepaald gebied afkondigen, maar dan popt het zoals nu ergens anders op."

Ferraro begrijpt de frustatie van ouders die zondag bijeenkwamen bij het politiebureau toen de jonge vrouw daar met haar vader aangifte deed. "Die frustratie begrijp ik volkomen. Ik heb kinderen in dezelfde leeftijd." Hij kan de frustratie echter niet wegnemen.

Frustratie

De frustratie van de ouders zit 'm erin dat de verdachten volgens hen bekend zijn, maar niet worden opgepakt. Zowel de politie als Ferraro zegt dat nog niet is aangetoond dat de recente mishandeling een relatie heeft met de jeugdbende. De vader van het slachtoffer, die eveneens anoniem wil blijven, zegt zeker te weten dat die link er wel is. "Mijn dochter en ook anderen hebben ze herkend."

De politie wil niet ingaan op de plannen tot het vormen van een burgerwacht. Wel zegt de woordvoerder het toe te juichen als mensen goed opletten en bij verdachte omstandigheden 112 bellen. De vader van het slachtoffer is geen voorstander van een burgerwacht. "Ik heb die verhalen ook al gehoord. Aan de ene kant denk ik: doen. Aan de andere kant denk ik dat je dan ook iets van uitlokking kan krijgen en dat het dan helemaal uit de hand loopt. Terwijl rust het enige is wat we hier nodig hebben."