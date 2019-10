Beverwijk krijgt burgerwacht na vele mishandelingen op straat: "Ze zijn de ogen en oren"

BEVERWIJK - Ze moeten de ogen en oren worden van Beverwijk: de nieuw te vormen burgerwacht onder begeleiding van politie en de gemeente. De stad gaat al langere tijd gebukt onder de problemen afkomstig van een gewelddadige jeugdbende, in de volksmond ook wel Pilotenbende genoemd.

Beverwijk bleef het afgelopen jaar weinig bespaard als het gaat om geweld op straat. Vaak gelinkt aan de agressieve jeugdbende, die in groepsverband met vechtsporttechnieken jonge mensen mishandelt. Als antwoord op het vele geweld organiseerde Beverwijker Harry Anderies een protestmars door de stad.

Vandaag, ruwweg twee weken later, licht hij in grove lijnen een plan toe over een nieuw te vormen burgerwacht. "Ik denk dat het heel erg nodig is", zegt hij tegenover NH Nieuws. "Het geweld is al wel iets minder, maar dit zijn processen die gestopt moeten worden. Belangrijk voor mij is dat ik een dochter heb van 16 jaar. Ze moet puber kunnen zijn en veilig over straat kunnen."

Burgemeester Martijn Smit noemt de betrokkenheid van inwoners een positieve ontwikkeling. Een initiatief dat van de politie komt en wordt uitgedragen door Beverwijker Anderies. "Of het ook een risico met zich meebrengt?", antwoordt de burgemeester. "Ze krijgen begeleiding en een cursus hoe ze daarmee om moeten gaan. Natuurlijk zijn mensen soms geëmotioneerd, merk ik ook in de gesprekken met de ouders. Tegelijkertijd blijkt het goede verstand vaak te zegevieren."

Aanmeldingen

Van de zeven aanmeldingen is Beverwijker Johan daar één van. "Natuurlijk is veiligheid primair te taak van de overheid", antwoordt hij. "Als dit niet van de politie kwam, was ik hier ook niet ingestapt. Ik wil namelijk geen lid zijn van een knokploeg, want dat is niet de bedoeling. Wat ik wel wil opmerken, is dat de politie wel moet doorpakken. Het moet niet te lang gaan duren."

Volgende week woensdag is er een informatiebijeenkomst waarin meer duidelijk zal worden over het plan van aanpak. Vrijwilligers voor de burgerwacht kunnen zich aanmelden via het mailadres van Harry: burgerparticipatie@harryroellofsen.com